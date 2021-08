(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Conferenzastampa

LE REDAZIONI SONO INVITATE A PARTECIPARE IN PRESENZA

Presentazione della nuova offerta formativa e delle prospettive di sviluppo per le strutture del Polo Scientifico-Didattico di Terni

Venerdì 6 agosto, ore 11,

Cortile esterno della sede di Medicina – via Mazzieri, 3 – Terni

Domani, venerdì 6 agosto 2021, alle ore 11, a Terni, nel cortile esterno della sede di Medicina in via Mazzieri, 3, si terrà la conferenza stampa in presenza finalizzata ad illustrare la nuova offerta formativa dell’Università degli Studi di Perugia, con riferimento particolare ai nuovi corsi di laurea del Polo Scientifico-Didattico ternano, nonché alcune rilevanti novità sulle prospettive di sviluppo della sede di Pentima e sull’apertura di un nuovo punto immatricolazioni nel centro cittadino.

All’incontro con i giornalisti interverranno il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero insieme ad altri componenti della Governance dell’Ateneo, il Prof. Luigi Carlini, Presidente Fondazione CARIT, Confindustria Umbria e aziende del territorio del settore dell’ottica.

A Terni i nuovi corsi di laurea magistrale, in Ottica e optometria presso il Dipartimento di Fisica e Geologia,e in Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, nascono in risposta alla forte richiesta espressa dal mercato, al fine di formare figure professionali, che offrano significative prospettive di inserimento nel mondo del lavoro.

Nel corso della conferenza stampa, oltre all’offerta formativa d’Ateneo, saranno approfondite le tematiche relative allo sviluppo delle potenzialità del nuovo Polo di Pentima, quelle riguardanti l’avanzamento dei lavori per le nuove aule da destinare ai corsi laurea e l’inaugurazione del nuovo punto immatricolazioni nel centro della città di Terni.

Perugia, 5 agosto 2021

