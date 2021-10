(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 ​Carissimo collega,

venerdì 5 novembre (ore 11), nell’Auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sarà in calendario la conferenza stampa “MANN, le sfide della ripartenza”. In occasione di questo evento, presenteremo a giornalisti e istituzioni non soltanto l’Annual Report 2020, ma anche la programmazione culturale proposta dal nostro Istituto a novembre e dicembre 2021.​

Partendo dall’anno in cui è scoppiata la pandemia, uno sguardo al presente e, soprattutto, al futuro del Museo: focus, dunque, su mostre e iniziative pensate per un Natale che sia ponte simbolico verso un 2022 di ripresa.

Ti inoltro il save the date della conferenza stampa e ti aspetto al MANN

Antonella Carlo

🔊 Listen to this