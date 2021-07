(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Conferenza stampa – Manifesto AIB per le biblioteche

Giovedì 22 luglio, ore 10.00, Sala stampa Camera dei deputati

Presentazione del Manifesto AIB per la ripartenza delle biblioteche e degli istituti culturali

Domani 22 luglio 2021, alle ore 10.00, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, sarà presentato il Manifesto dell’Associazione italiana biblioteche per la ripartenza delle biblioteche italiane. Il documento, in corso di pubblicazione, resterà aperto a commenti, suggestioni e osservazioni da parte di quanti hanno interesse all’accesso più ampio possibile ai servizi bibliotecari e allo sviluppo qualitativo delle biblioteche e degli istituti culturali.

L’evento vedrà la partecipazione dell’On. Flavia Piccoli Nardelli, componente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera, e sarà trasmesso in diretta dal canale video della Camera.

Roma, 21 luglio 2021

