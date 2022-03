(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 INVITO A CONFERENZA STAMPA

Giubileo per la Rinascita, convegno “7 marzo 1426. Una storia che continua”

Per presentare il convegno “7 marzo 1426. Una storia che continua”, primo evento del progetto “Un Giubileo per la Rinascita. Monte Berico 2026”, è convocata una conferenza stampa domani

martedì 29 marzo

alle 12.30

nella Sala degli Stucchi

di Palazzo Trissino

Saranno presenti il sindaco Francesco Rucco, presidente del comitato istituzionale delle celebrazioni per il VI centenario della prima apparizione della Madonna a Monte Berico, padre Gino Alberto Faccioli, presidente del comitato scientifico, l’assessore Silvio Giovine, presidente del comitato esecutivo e i rappresentanti delle numerose realtà che partecipano al progetto.