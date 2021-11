(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 [CONFERENZA STAMPA]

Siamo lieti di invitarLa alla conferenza stampa di presentazione di

LA SCUOLA DI GUIDA di Nino Rota / IL SEGRETO DI SUSANNA di Ermanno Wolf-Ferrari

Nuova produzione 54^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro G.B. Pergolesi

La conferenza stampa si terrà

Giovedì 18 NOVEMBRE 2021, ore 12

presso Le Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi

alla presenza degli artisti dei due titoli d’opera

e di:

Luca Butini, Assessore alla Cultura del Comune di Jesi

Lucia Chiatti, Direttore Generale Fondazione Pergolesi Spontini

Cristian Carrara, Direttore Artistico della Fondazione Pergolesi Spontini

Sabato 20 novembre ore 20,30 e domenica 21 novembre ore 16 (anteprima giovani giovedì 18 novembre ore 16), debutta al Teatro Pergolesi di Jesi una nuova produzione lirica della Fondazione Pergolesi Spontini, il dittico “La scuola di guida” (1959) di Nino Rota e “Il segreto di Susanna” (1909) di Ermanno Wolf-Ferrari. Due titoli di rarissima esecuzione, e mai rappresentati prima al “Pergolesi”, per la 54esima Stagione Lirica di Tradizione di Jesi.

Gabriele Bonolis dirige il Time Machine Ensemble, la regia è di Alessio Pizzech, light designer è Nevio Cavina. Le scene sono di Bianca Piacentini ed i costumi di Cristiana Attorrese, vincitrici della I edizione del “Concorso per scenografi e costumisti” dedicato a Josef Svoboda aperto a neo diplomati delle Accademie di Belle Arti di Macerata e Bologna: una nuova modalità per valorizzare i giovani creativi. Nel cast de “La scuola di guida” sono Solodkyy Vasyl e Angela Nisi, per “Il segreto di Susanna” cantano Salvatore Grigoli e Angela Nisi con il servo muto interpretato da Salvo Pappalardo.

Fondazione Pergolesi Spontini

Simona Marini

