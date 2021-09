(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 TUMORE AL SENO: CON FRECCIAROSA LA PREVENZIONE VIAGGIA IN TRENO

Giovedì 30 settembre 2021 – Ministero della Salute (Auditorium), Lungotevere Ripa 1, ore 11.00

Evento in diretta streaming su [frecciarosa.it](http://www.frecciarosa.it/)

Cara/caro collega,

giovedì 30 settembre 2021 alle ore 11.00 sulla piattaforma [frecciarosa.it](http://www.frecciarosa.it/) sarà trasmessa in diretta streaming la conferenza stampa di lancio dell’iniziativa Frecciarosa 2021

Interverranno:

Roberto Speranza (Ministro della Salute)

Adriana Bonifacino (Presidente di IncontraDonna Onlus)

Luigi Corradi (Amministratore Delegato e Direttore Generale Trenitalia)

Giordano Beretta (Presidente nazionale AIOM)

Enrica Giorgetti (Direttore Generale Farmindustria)

Nella speranza che gli impegni ti consentano di partecipare, cogliamo l’occasione per inviarti i nostri più cordiali saluti.

🔊 Listen to this