(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 Su iniziativa del Senatore

Sandro Ruotolo

CONFERENZA STAMPA

Mercoledì 18 maggio 2022, ore 13

Sala Caduti di Nassirya

Piazza Madama, Roma

Presentazione del Decreto Ministeriale n. 269 del 2-3-2022 “Criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la diffusione della cultura della legalità”

Intervengono:

Sen. Sandro Ruotolo

Sen. Loredana De Petris – Presidente del Gruppo Misto

Prof.ssa Maria Cristina Messa – Ministro dell’Università e della Ricerca

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relati e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e per gli uomini obbligo di giacca e cravatta – è consentito. L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e per gli uomini obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. E’necessario indossare correttamente la mascherina FFP2.

