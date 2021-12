(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Conferenza stampa di presentazione bando “A Co₂rto di Giovani”22 Dicembre 2021 ore 12.00

Roma – L’Associazione di tutela della proprietà intellettuale e del Made in Italy Italia in Testa e SIEDAS, Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo, sono liete di annunciare il lancio del bando “A Co₂rto di Giovani”, un appuntamento annuale per il nuovo cinema che si rivolge a giovani autori presenti sul territorio nazionale.

Il bando sarà presentato il prossimo 22 Dicembre alle ore 12.00 nel corso di una conferenza stampa online che potrà essere seguita sui canali social di Italia in Testa e di SIEDAS: all’evento, che sarà moderato da Maria Rosaria Santangelo, Segretario Generale SIEDAS, prenderanno parte Francesca Forgione, socio esperto SIEDAS; Angelisa Castronovo, Vicepresidente SIEDAS e Fondatore di WellSee e Annaluce Licheri, Presidente di Italia in Testa e socio esperto SIEDAS.

La finalità del concorso è quella di individuare giovani eccellenze aiutandole ad avere una prima esperienza ed una visibilità nel mondo dell’audiovisivo: il tema prescelto mira a scoprire la visione dei giovani sul significato e sugli obiettivi della sostenibilità ambientale, economica e sociale e le loro idee per giungere ad una prospettiva futura di benessere e progresso.

I partecipanti al concorso potranno presentare un cortometraggio, un video, un videoclip o uno spot legato al tema della sostenibilità.

🔊 Listen to this