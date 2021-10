(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Conferenza stampa di presentazione di “Lions in piazza”

Appuntamento domani, mercoledì 20 ottobre, ore 11,30 in municipio con la presentazione della giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita

A Montemurlo ritorna “Lions in piazza”, l’importante giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita, che offre la possibilità di fare esami e visite mediche specialistiche senza sostenere alcun costo. Per illustrare nel dettaglio l’iniziativa, è convocata una conferenza stampa in programma per domani, mercoledì 20 ottobre ore 11,30 in municipio (sala consiliare). Saranno presenti il sindaco Simone Calamai, l’assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti, il presidente del Lions Club Montemurlo, Giovanni Renna, il presidente del Lions Club Malaparte Prato, Giancarlo Lastrucci, la presidente del Leo Club Montemurlo, Francesca Oliva e il responsabile per Lions in piazza, Francesco Messineo.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare

Fabiana Masi

