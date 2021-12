(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 Il Prefetto, unitamente al Signor Questore ed ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha il piacere di incontrare le SS.LL. alla conferenza stampa indetta per domani venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 12.30 presso questa Prefettura per l’illustrazione del piano per l’effettuazione costante di controlli sulle certificazioni verdi (green pass e green pass rinforzato) e sul rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cordialità

Il Funzionario

Donatella Piol

Prefettura di Belluno

Segreteria del Prefetto

