(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Conferenza Onu a Glasgow sul cambiamento climatico : sabato 30 ottobre

visita speciale all’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (Ge)

La visita è dedicata al tema del dissesto idrogeologico e le forme di

prevenzione possibili

Dal 31 ottobre al 12 novembre si terrà a Glasgow la conferenza Onu sul

cambiamento climatico (COP26) nella quale si riuniranno 197 capi di

Stato per capire come agire per arrestare e mitigare il riscaldamento

globale. Per accompagnare i lavori di questo momento storico, cruciale

per le politiche ambientali del futuro, e per sensibilizzare il grande

pubblico al tema del riscaldamento globale, il Fai – Fondo per

l’Ambiente Italiano ha deciso di fare la sua parte con l’iniziativa

#FAIperilclima.

Dal 30 ottobre al 14 novembre la Fondazione organizzerà una serie di

visite speciali e passeggiate con esperti in climatologia, geologia,

botanica, zoologia che da un lato illustreranno gli effetti dei

cambiamenti climatici sui Beni del Fai, e più in generale sul nostro

Paese, e dall’altro mostreranno strategie e progetti di adattamento ai

cambiamenti climatici avviate nei Beni e nei loro territori. Le loro

diverse localizzazioni, dalle Alpi fino alla Sicilia, e la varietà

degli ecosistemi che rappresentano, dagli alpeggi agli ambiti costieri

fino alle zone umide, consentiranno di affrontare il tema dei

cambiamenti climatici con chiavi di lettura ogni volta diverse.

Il primo appuntamento, in programma sabato 30 ottobre 2021 alle ore

11:30, coinvolgerà l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (Ge), dove

verrà proposta una visita speciale dedicata al tema del dissesto

idrogeologico, le sue criticità e le forme di prevenzione possibili.

Partendo dal disastroso evento alluvionale che il 25 settembre 1915

modificò sia il paesaggio che il monumento di San Fruttuoso,

l’architetto Alessandro Capretti, Property Manager del Bene,

racconterà l’impegno del Fai, in sinergia con il Comune di Camogli e

il Parco Naturale Regionale di Portofino, per mitigare il pericolo

idrogeologico dovuto agli eventi meteo-idrologici estremi che mettono

a rischio il borgo con i suoi residenti e l’abbazia di cui la

Fondazione si prende cura quotidianamente. In compagnia del professor

Francesco Faccini, docente presso il Distav – Università degli Studi

di Genova, e del dottor Guido Paliaga, geologo e ricercatore presso il

Cnr – Irpi di Torino, si scopriranno poi sul campo le problematiche

legate al dissesto idrogeologico nel borgo di San Fruttuoso, come gli

effetti dei cambiamenti climatici vadano a incidere negativamente su

queste criticità e quali forme di prevenzione si stanno mettendo in

campo per contrastare questi fenomeni, grazie ai progetti europei

Interreg Maritime Trig-Eau e Horizon 2020 Reconect.

Costo della visita speciale:

6 € a persona (N.B. il costo non include il biglietto d’ingresso

all’Abbazia di San Fruttuoso).

Modalità di partecipazione alla visita speciale:

I posti sono limitati (massimo 15 persone). Per partecipare alla

visita speciale, della durata di un’ora e mezza circa, è obbligatoria

la prenotazione scrivendo all’indirizzo

adeguato al tipo di attività. Portare mascherina e gel disinfettante

per le mani.

In caso di pioggia o condizioni meteomarine avverse e sospensione

servizio battelli da Camogli l’evento sarà annullato.

Con il Patrocinio del Comune di Camogli e del Parco Naturale Regionale

di Portofino.

Il calendario degli Eventi nei Beni Fai 2021 è reso possibile grazie

al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi

istituzionali e acqua ufficiale del Fai; al significativo contributo

di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di

Delicius, che rinnova il sostegno al Fai affiancandosi per la prima

volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno

consecutivo la sua storica vicinanza al Fai.

Il Progetto Reconect è co-finanziato dal Programma dell’Unione Europea

per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020, contratto No. 776866.

Foto Marco Ligabue e Matteo Girola_2017_(C) Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano

🔊 Listen to this