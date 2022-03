(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Conferenza delle Regioni il 30 marzo alle 13

Previste Conferenza Stato-Regioni (15.30) e Conferenza Unificata (15.45)

Roma, 29 marzo 2022 (comunicato stampa) Il Presidente Massimiliano Fedriga convoca la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per mercoledì 30 marzo alle ore 13.00 (Roma, Via Parigi, 11).

All’ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati nel corso della Conferenza Stato-Regioni (15.30) e della Conferenza Unificata (ore 15.45).

La Conferenza delle Regioni affronterà anche altri punti:

– Proposta di Regolamento Registro malattie rare e relativo disciplinare tecnico;

– Proposta di documento recante: “Prime proposte delle Regioni e delle Province Autonome di interventi a favore del sistema delle imprese per fronteggiare la crisi derivante dal conflitto in Ucraina”.

Gli ordini del giorno (ed eventuali integrazioni) della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni sono consultabili nella sezione “rapporti istituzionali” del sito www.regioni.it.

