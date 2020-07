CONFERENZA DELLE REGIONI IL 27 LUGLIO ALLE 10.00

(AGENPARL) – ven 24 luglio 2020 Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome in seduta ordinaria per lunedì 27 luglio 2020, alle ore

10.00.

In apertura dei lavori, alle ore 10.30 è programmato un incontro (in

videoconferenza) con il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio,

per avviare un confronto utile all’individuazione di un percorso di

collaborazione e sinergia fra il livello nazionale e quello regionale

in materia di Digital Export e E-commerce.

Al termine dell’incontro La Conferenza delle Regioni proseguirà i

propri lavori. All’ordine del giorno i temi che saranno affrontati

dalla Conferenza Unificata, della Conferenza permanente per il

coordinamento di Finanza Pubblica e dalla Conferenza Stato-Regioni che

il ministro Francesco Boccia ha convocato (con modalità di

videoconferenza) rispettivamente alle 14.30, alle 14.45 e alle 15.00

dello stesso 27 luglio.

La Conferenza delle Regioni esaminerà poi anche altri argomenti e

nello specifico:

Sanità, istruzione e politiche sociali

– valutazioni sulla proposta di Protocollo per la individuazione

delle misure per garantire la ripresa in sicurezza delle attività

organizzate di carattere ludico, ricreativo e di socialità, dei

progetti di contrasto alla povertà educativa e dei servizi

socio-educativi per il periodo estivo in relazione all’emergenza

sanitaria connessa alla diffusione epidemica del Covid-19;

affari istituzionali

– proposta di documento per l’audizione parlamentare avviata dalla I

Commissione del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge

A.S. 1825 cost., recante “Costituzionalizzazione del sistema delle

Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel

titolo V della parte seconda della Costituzione;

beni e attività culturali

– proposta di documento “Prime considerazioni sull’impatto

dell’emergenza COVID-19 sulla Cultura” ai fini dell’indagine

conoscitiva della 7a Commissione permanente del Senato sull’impatto

della pandemia da COVID-19 sul settore della cultura;

– proposta di iniziativa dell’Istituto per il Credito Sportivo per i

beni e le infrastrutture culturali, in occasione delle celebrazioni

per i 50 anni delle Regioni;

salute

Proposta di documento recante: “Erogazione delle prestazioni di

specialistica ambulatoriale a distanza – servizi di Telemedicina”;

agenda digitale

– proposta di documento per audizione parlamentare nell’ambito

dell’indagine conoscitiva avviata dalla I Commissione della Camera dei

Deputati in materia di transizione digitale della Pubblica

Amministrazione;

– informativa sui ritardi del piano Bul: voucher e piano scuola;

Affari europei

– Discussione in merito alla partecipazione delle Regioni italiane

alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime ed eventuali

candidature per incarichi.

Gli ordini del giorno della Conferenza delle Regioni, della

Conferenza Unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento

della finanza pubblica e della Conferenza Stato-Regioni sono

consultabili nella sezione “rapporti istituzionali” del sito

http://www.regioni.it

(2020-102sm)

Non sono previsti accrediti per i giornalisti

🔊 Listen to this