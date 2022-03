(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 Conferenza delle Regioni il 2 marzo alle 11.00. In apertura collegamento con il Capo della protezione Civile, Fabrizio Curcio

Previste Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni alle 15 e alle 15.15

Roma, 1° marzo 2022 (comunicato stampa) Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 2 marzo alle ore 11.00.

In apertura è previsto un collegamento con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio per un confronto sulle misure da adottare a sostegno della crisi umanitaria in Ucraina.

I lavori poi proseguiranno con l’ordine del giorno e il confronto sui temi che saranno affrontati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni che il ministro Mariastella Gelmini ha convocato (con modalità di videoconferenza) rispettivamente alle 15 e alle 15.15 dello stesso 2 marzo.

La Conferenza delle Regioni affronterà però anche altri temi fra cui:

Salute

– Proposta di adesione del centro ECMO per la Regione Calabria alla rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta;

– Proposta di riparto di 400 milioni di euro quale contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell’art.11 del decreto-legge n. 4 del 2022;

– Parere, ai sensi del D.M. 16 aprile 2010, n. 116, art. 10, per il rinnovo dell’autorizzazione all’espletamento di attività di trapianto di rene da donatore vivente presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

– Proposta di documento programmatico dei fabbisogni di personale sanitario – Punto all’esame della Commissione nella riunione programmata per il 1° marzo 2022;

Emergenza Covid19

– Valutazione delle proposte di allentamento delle restrizioni a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica e aggiornamento delle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”;

Sport

– Interventi a sostegno del Settore sportivo per fronteggiare l’aumento dei costi energetici;

Infrastrutture e governo del Territorio

– PNRR e Fondo complementare. Criticità attuative e proposta di tavolo tecnico permanente con MIMS-MEF;

– Fondo nazionale TPL. Sollecito erogazione dell’80% dello stanziamento del Fondo.

Gli ordini del giorno (ed eventuali integrazioni) della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni sono consultabili nella sezione “rapporti istituzionali” del sito www.regioni.it

Non sono previsti accrediti per i giornalisti