(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Confcooperative Lavoro e Servizi Fvg: Maurizio Era nuovo presidente

La cooperazione è pronta a presidiare un comparto che ha un ruolo strategico nell’economia

regionale

È Maurizio Era, di Trieste, il nuovo presidente di Confcooperative – Lavoro e Servizi Fvg. Lo ha

eletto all’unanimità l’Assemblea delle cooperative associate alla Federazione di settore, riunitasi a

Udine, che rappresenta le cooperative del Fvg, associate alla centrale Confcooperative, e operanti

in settori quali la logistica, i trasporti, il facility management, i servizi alle imprese, impiantistica,

edilizia nonché cooperative industriali e artigiane. Un comparto rappresentato da 112 imprese che

producono un fatturato complessivo di oltre 133 milioni di euro, con 3.221 soci e 3.320 addetti.

Costante, nel quadriennio, la crescita del fatturato (+14 per cento dal 2017) e degli addetti.

Era, 59 anni, è il presidente di Intermodale Trieste, una importante cooperativa che opera

all’interno dell’area portuale del capoluogo regionale. È, inoltre, vicepresidente di Sia, società di

servizi del movimento cooperativo di Trieste, Gorizia, Udine. Per il prossimo triennio, dunque,

coordinerà i lavori della Federazione regionale.

«Il comparto delle cooperative di lavoro e servizi rappresenta uno dei principali pilastri del

movimento cooperativo del Fvg. La crescita dei fenomeni dell’outsourcing, la sempre maggiore

rilevanza della logistica e dei trasporti, contribuisce a evidenziare la posizione strategica che il

nostro comparto assume nell’economia regionale. La sfida per i prossimi anni è sviluppare una

strategia di rete e di collaborazione fra le imprese cooperative di questi settori dove, oggi,

nell’ambito di portualità e logistica operano prevalentemente grandi gruppi internazionali. È

questa la strada per tutelare professionalità e capacità delle imprese cooperative regionali e la loro

competitività in tale scenario», ha detto il neo presidente, in occasione della sua elezione.

Era succede a Patrizia Fantin che ha guidato la Federazione per tre mandati, dal 2010, alla quale è

andato il ringraziamento dell’Assemblea. «La cooperazione di lavoro e servizi sta dimostrando, in

questi anni, di avere un ruolo fondamentale e di fornire un apporto significativo all’occupazione,

sia non delocalizzando, sia contribuendo a includere nel mondo del lavoro ogni fascia sociale, una

capacità che rivendichiamo e che rappresenta il valore del movimento cooperativo», ha

sottolineato Fantin nella sua relazione di fine mandato.

«Dopo aver superato la crisi del Covid, con livelli di ripresa economica in Fvg fino al primo

trimestre di quest’anno da primato in Italia, la Regione si trova adesso davanti alle pesanti

incertezze legate alla guerra in Ucraina e per la quale serve un’azione diplomatica che fermi le

armi». È stata la riflessione dell’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini,

intervenuto all’Assemblea. «Costo delle materie prime e inflazione rappresentano delle criticità

che la guerra rischia di aggravare e, per questo, c’è bisogno di un’azione politica capace di

sospendere il conflitto riaprendo il tavolo della diplomazia», ha concluso Bini.

Ai lavori assembleari, erano presenti anche il presidente nazionale della Federazione

Confcooperative – Lavoro e Sevizi, Massimo Stronati e il presidente di Confcooperative Fvg,

Daniele Castagnaviz.

