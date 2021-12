(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Grazie mille della collaborazione e cordiali saluti.

Confcooperative Fvg e Università di Udine: formarsi per competere con professionalità

Prima edizione del Corso: “Diritto e gestione delle imprese cooperative”

Formare i futuri “manager” delle imprese cooperative regionali e aggiornare le competenze dei manager di oggi: ecco gli obiettivi della nuova importante iniziativa lanciata dal mondo cooperativo d’intesa con l’Università di Udine. La formazione e l’aggiornamento, infatti, rappresentano un’importante leva di crescita professionale personale e aziendale, anche in considerazione della particolare fase socio-economica che stanno vivendo tutte le imprese (cooperative comprese) per le quali risulta necessario qualificare le competenze personali e la capacità di “leggere” e affrontare i mercati di riferimento. Per questo motivo, Confcooperative Fvg, insieme all’Università di Udine e con il supporto delle altre Associazioni datoriali e Centrali cooperative, per coloro i quali rivestono o potrebbero rivestire incarichi a livello di responsabilità delle imprese cooperative, ha pensato e progettato un corso di aggiornamento a livello universitario (diretto da Anna Zilli, docente di Diritto del lavoro all’ateneo friulano) su: “Diritto e gestione delle imprese cooperative” che rappresenta un unicum a livello regionale, sia per l’impostazione delle aree di formazione, delle materie previste, dei docenti coinvolti e delle modalità didattiche in programma. Le lezioni, per un totale di 144 ore, saranno svolte con modalità ibrida, parzialmente on-line e in presenza con inizio del corso alla fine di gennaio 2022 per poi concludersi entro il prossimo mese di giugno.

Il corso prevede un gruppo-classe costituito da un minimo di 12 fino a un massimo di 25 partecipanti in possesso del diploma di maturità: a conclusione del percorso di aggiornamento verrà rilasciato un certificato di frequenza.

Per maggiori informazioni: www.uniud.it/cooperative.

