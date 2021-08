(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 Confagricoltura Frosinone, un bilancio che testimonia il percorso di crescita.

Si è tenuta l’Assemblea annuale straordinaria e ordinaria della Confagricoltura Frosinone. Anche quest’anno, così come l’anno precedente, per via delle limitazioni covid si è fatto ampio uso di deleghe per evitare situazione anche solo potenziali di probabili assembramenti.

I risultati ottenuti dall’Organizzazione agricola nel 2020 sono entusiasmanti sia sotto il punto vista del fatturato che dal punto di vista sindacale. L’operazione di rilancio è iniziata a metà del 2019 con l’elezione del nuovo Consiglio capitanato dal Presidente Vincenzo del Greco Spezza. Un’opera sistematica di risanamento finanziario oltre che sindacale che ha fatto registrare crescite nell’anno 2020 su tutti i settori produttivi e sindacali dell’organizzazione.

Al 31 dicembre 2020, i settori dei servizi alle persone hanno fatto registrare un incremento considerevole mentre la campagna sindacale ha avuto effetti positivi in termini di visibilità e crescita del numero di aziende che si affida ai servizi tecnici e fiscali della Confagricoltura, confermando in generale la consueta vicinanza della organizzazione agricola al territorio e la disponibilità a sostenere lo sviluppo e la crescita delle aziende agricole associate.

Il risultato lordo d’esercizio registra un’ampia crescita rispetto al dato di chiusura dell’esercizio precedente. Particolarmente rilevante è il dato sulle attività di patronato che fa registrare un più 52% facendo balzare l’organizzazione agricola al sesto posto nella classifica nazionale dei patronati promossi dalla Confagricoltura; anche per l’anno 2020 il dato del Sindacato Nazionale conferma l’organizzazione agricola ciociara leader in Italia per rappresentatività. Di grande impatto la risistemazione delle altre articolazioni organizzative provinciali a partire dalla neo costituzione dell’ANGA Frosinone e dell’Agriturist Frosinone che è riuscita in pochi mesi a riunire e rappresentare ormai circa il 30% delle strutture agrituristiche della provincia. Infine per quanto riguarda la rappresentatività, grazie ad una campagna sindacale mirata e ad una comunicazione mediatica senza precedenti, si registra un incremento dell’84% del numero delle aziende datoriali che hanno deciso di rilasciare la delega in favore della Confagricoltura.

«Il bilancio 2020 – dichiara il Presidente del Greco Spezza – testimonia il percorso di crescita intrapreso dalla Confagricoltura Frosinone ed è particolarmente significativo che, anche al termine di un anno così difficile e straordinario, segnato da un’emergenza sanitaria di proporzioni mondiali e del tutto inedita, i risultati ottenuti dalla organizzazione siano così positivi. La fiducia delle aziende associate e degli utenti dei servizi alla persona, la vicinanza al territorio e alle esigenze delle migliaia di aziende e persone che si rivolgono alla nostra struttura sono la base su cui si fonda la nostra azione nonché il cuore della nostra mission».

«Le organizzazioni agricole – continua il Presidente – sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria si sono attivate per sostenere famiglie, imprese e aziende e anche ora, in questa fase di “ripartenza”, si stanno prodigando moltissimo. La Confagricoltura Frosinone non si è mai sottratta a questo impegno e, sul territorio, ha continuato a essere protagonista della nuova fase di rinascita e di sviluppo, che tutti auspichiamo possa presto consolidarsi; un ruolo, questo, che l’organizzazione può rivestire grazie ad uno slancio che negli ultimi 24 mesi hanno prodotto risultati significativi consolidati che il bilancio 2020, con numeri ampiamente positivi, ci testimonia. Per questo risultato esprimo un particolare ringraziamento, anche a nome di tutto il Consiglio, al direttore Franco Simeone e a tutto il Personale che, in questi mesi così difficili, ha moltiplicato impegno e sforzi lavorando con ancora maggiore professionalità, dedizione, generosità, con la consapevolezza che questa particolare fase di emergenza potrà essere definitivamente superata solo con il fattivo contributo di ciascuno di noi».

🔊 Listen to this