Parma, 28 agosto 2021

CONFAGRICOLTURA AL CIBUS: GLI APPUNTAMENTI

Cibus, la fiera internazionale di riferimento dell’agroalimentare italiano che si svolge a

Parma, riparte in presenza, dal 31 agosto al 3 settembre. Confagricoltura vi partecipa

attivamente con uno spazio espositivo (padiglione 5, L10) e una serie di iniziative,

animando così il confronto con tutti gli attori della filiera.

“Dopo il lungo periodo di lockdown si riparte dal food and beverage italiano che non

solo ha soddisfatto i consumi interni durante la pandemia, ma ha aumentato anche

l’esportazione dei prodotti di punta dell’agroalimentare italiano come pasta,

pomodoro, olio e formaggi di alta qualità. Cibus rappresenta una vetrina fondamentale

per l’export del made in Italy e non potevamo non essere presenti”. Lo ha sottolineato

il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

Si segnalano in particolare i due eventi in sala Barilla, nel calendario ufficiale della

fiera: il convegno “L’informazione nutrizionale in Europa fra rischi e

opportunità”, che si terrà il 1° settembre alle 15, momento di approfondimento sul

grande dibattito europeo sul sistema di etichettatura Nutriscore, che metterà a

confronto produttori, ricercatori, nutrizionisti ed esperti di salute e sicurezza

alimentare; il 2 settembre alle 12 l’evento dell’Anga, organizzato insieme ai Giovani

di Federalimentare, “PNRR: strumenti per i giovani imprenditori

dell’agroalimentare”, sui finanziamenti agevolati attivabili dal PNRR.

Sempre il 2 settembre alle 15, presso la sala Workshop (pad. 4), il convegno con

Reale Mutua su “AGRIcoltura100, la sostenibilità delle imprese agricole

valorizza l’agroalimentare italiano”; si tratta dell’iniziativa che esalta il contributo

dell’agricoltura alla sostenibilità. L’evento, oltre all’approfondimento del progetto

AGRIcoltura100, intende fornire alle imprese alcuni strumenti per misurare e

certificare il proprio livello di sostenibilità.

Confagricoltura ha collaborato inoltre all’organizzazione di altri due momenti

convegnistici. Quello con Assobibe, “La filiera delle bevande analcoliche, rischi ed

opportunità” che avrà luogo il 1° settembre alle 16.30 nella sala Workshop. Nel

convegno si affronteranno gli scenari di crescita e le opportunità per il comparto nel

biennio 2022-2023, ma anche i rischi di arretramento legati a penalizzazioni fiscali

dannose per il Made in Italy.

Infine l’appuntamento in collaborazione con Grande Impero, che si terrà nella sala

Barilla il 2 settembre alle 16.30, “Filiera del Made in Italy: origine, qualità,

sostenibilità”, una tavola rotonda con gli esponenti della filiera grano-pane.

Non mancheranno poi, presso lo stand di Confagricoltura, incontri, degustazioni e

show cooking. I social media proporranno costantemente aggiornamenti, notizie,

curiosità ed il live streaming degli eventi.

“Il Cibus è anche l’occasione per condividere con tutti gli operatori del settore

strumenti e strategie per affrontare le grandi sfide, tra queste c’è quella di coprire il

nostro fabbisogno: oggi produciamo il 75% di esso; dobbiamo arrivare al 100% – ha

concluso il presidente Giansanti -. Produrre di più, in modo più competitivo, deve

essere il nostro obiettivo, l’obiettivo di tutta la filiera”.

