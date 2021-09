(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 INVITO A CONFERENZA STAMPA

ViWine Festival 2021, seconda edizione

Per presentare la seconda edizione di ViWine Festival 2021, la manifestazione vicentina dedicata alle eccellenze vinicole ed gastronomiche del territorio locale, che si terrà da venerdì 24 a domenica 26 settembre in piazza dei Signori, piazza Biade e corte dei Bissari, è in programma una conferenza stampa domani

martedì 14 settembre

alle 11

in Sala Chiesa

a Palazzo Trissino

Saranno presenti l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine, il presidente della Delegazione di Vicenza di Confcommercio Nicola Piccolo, la vicepresidente di Coldiretti Vicenza Cristina Zen, il presidente del Mandamento di Vicenza di Confartigianato Maurizio Facco e l’organizzatrice di ViWine Festival Jennifer Grande.

