(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 INVITO A CONFERENZA STAMPA

“Musei per tutti”

Per presentare il progetto”Musei per tutti”, per la realizzazione di percorsi tattili-sensoriali per ipovedenti, è convocata una conferenza stampa

venerdì 3 dicembre

alle 11.45

nel salone d’onore di Palazzo Chiericati

in piazza Matteotti

Saranno presenti il sindaco Francesco Rucco, gli assessori alla cultura Simona Siotto, alle politiche sociali Matteo Tosetto, all’istruzione Cristina Tolio, la presidente della commissione consiliare Cultura, Caterina Soprana, il consigliere delegato alle politiche giovanili, Jacopo Maltauro, e il presidente dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti – sezione di Vicenza Matteo Marini.

