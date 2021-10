(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 INVITO A CONFERENZA STAMPA

Bell’Italia, mostra-mercato dei prodotti regionali italiani

Per presentare Bell’Italia, mostra-mercato dei prodotti regionali italiani, che si terrà dal 29 ottobre all’1 novembre in piazza dei Signori, è convocata una conferenza stampa domani

mercoledì 27 ottobre

alle 11.30

in Loggia del Capitaniato

in piazza dei Signori

Saranno presenti l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine, il presidente Confesercenti Vicenza Flavio Convento con il presidente della sezione Centro Storico Martino Roviaro e Davide Berton di Explicom.

