Condizioni Meteo Avverse per neve e gelate il 5 e il 6 dicembre 2021

Pubblicato dal Servizio di Protezione Civile regionale un avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse che avrà validità dalle 12 di domenica 5 alle 12 di lunedì 6 dicembre 2021.

Tale provvedimento è stato adottato per neve e gelate che interesseranno gran parte della Sardegna.

Dalle ore centrali di domani, domenica 5 dicembre 2021 e fino alle ore centrali del giorno successivo, sulla Sardegna si prevedono precipitazioni sparse sul settore occidentale e isolate altrove, anche a carattere di rovesci o temporali isolati. Le precipitazioni potranno essere nevose con accumulo, inizialmente oltre i 900 metri di quota, in progressiva discesa fino ai 600 metri. Locali nevicate senza accumulo saranno possibili anche a quote inferiori. Le precipitazioni avranno cumulati (in acqua equivalente) deboli o, puntualmente, moderati. Date le temperature in progressivo calo, su tutta l’isola saranno inoltre possibili gelate localmente anche a quote inferiori ai 600 metri.

