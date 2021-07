(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 11 luglio 2021

Condizioni meteo avverse dalle 11 di lunedì 12 luglio 2021

Il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un Avviso di condizioni meteorologiche avverse in vigore dalle 11 di lunedì 12 luglio 2021 alle 10 di martedì 13 luglio 2021, per le alte temperature previste.

L’ ondata di calore investirà tutta la Sardegna a partire dalla tarda mattina di domani, lunedì 12 luglio con le temperature che tenderanno ad aumentare fino ad un massimo di 37° C su molte aree della Sardegna centrale e occidentale. Localmente, le temperature arriveranno oltre i 40° C sopratutto nelle pianure e nelle vallate dell’interno.

