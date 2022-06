Concorso straordinario bis per 14mila posti per la secondaria, al via le prove orali. Preparati con i corsi di Eurosofia sulla formulazione delle Uda

lun 27 giugno 2022

Una sola prova da affrontare per conquistare il tuo posto nella scuola. Scegli un corso creato specificatamente per queste selezioni.

Il nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria è riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5.

Sono 14.420 i posti a disposizione. Serve l’annualità di servizio specifica per la classe di concorso per la quale si partecipa. La sezione dedicata sul sito del Ministero

SCARICA TABELLA con la distribuzione dei posti per classe di concorso e regione

Per la partecipazione alla procedura concorsuale gli aspiranti hanno versato un contributo di segreteria pari a 128 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dell’articolo 11, comma 5, del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

Ricordiamo a tutti gli utenti che è necessario portare la documentazione relativa al pagamento in occasione della prova.

Si tratta del concorso straordinario previsto dal Decreto Sostegni bis, poi modificato dal Decreto Milleproghe 2022.

LA PROTESTA DELL’ANIEF

Il sindacato ha contestato l’esiguo numero di candidati che verranno messi in ruolo: a fronte di 213 mila supplenze annuali sottoscritte l’anno scorso, di cui soltanto 45 mila per assenza temporanea di titolare, il bando prevede infatti appena 14 mila vincitori, senza idonei, ma soprattutto soltanto per 115 classi di concorso della secondaria, con esclusione di chi insegna nella scuola dell’Infanzia, Primaria e su Sostegno.

Come già accaduto in passato, con procedure concorsuali simili, Anief ha deciso di rivolgersi in tribunale per aumentare il numero dei vincitori, sulla base degli effettivi numeri di posti liberi: il sindacato ha avviato due ricorsi collettivi al Tar Lazio – per l’illegittima esclusione dei docenti di sostegno e di scuola d’infanzia e primaria – e un terzo per il servizio della scuola paritaria non valutato come titolo di accesso.

CONCORSO STRAORDINARIO BIS

La procedura concorsuale si svolgerà attraverso un’unica prova orale di non oltre 30 minuti, fermo restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente; inoltre, durante il colloquio si valuterà la comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, mentre per le AB24, AB25 e B02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. Le commissioni giudicatrici disporranno di 150 punti, di cui 100 per la prova disciplinare e 50 per i titoli: ogni graduatoria comprenderà un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura

La Timeline.

La domanda poteva essere presentata su istanze online entro il 16 giugno.

Prevede adesso: formazione commissioni (per le quali si stanno avendo immense difficoltà tanto da essersi resa necessaria una proroga dei termini); convocazione candidati; svolgimento prova orale; incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022; formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23; assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023.

La prova unica

La verifica unica consisterà in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline. La prova avrà una durata massima di 30 minuti: valuterà anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova sarà condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Tracce della prova orale: saranno predisposte da ciascuna commissione. Le commissioni le predisporranno in un numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrarrà la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non saranno utilizzabili per i successivi sorteggi

Segui i preziosi incontri sulla progettazione delle UDA a cura di Maria Chiara Grigiante.

Focalizzati sui tuoi obiettivi! Vincere un concorso non è questione di fortuna, è una conquista che si ottiene solo con uno studio costante e approfondito.

Preparati con la nostra metodologia di comprovata efficacia CLICCA QUI

Incontri a cura Prof.ssa Maria Chiara Grigiante.

Focus delle lezioni immediatamente disponibili sulla piattaforma di studio:

Come progettare una UdA per la presentazione

Metodologie e strategie didattiche innovative per la Didattica Digitale Integrata (uso delle TIC)

Migliorare competenze di inglese

Predisporre le verifiche e la valutazione nella UdA

Format progettuale e strategie comunicative per un efficace colloquio orale

“Il successo arriva quando l’opportunità incontra la preparazione.”

(Zig Ziglar)

Prenota subito la tua Consulenza personalizzata su Skype per simulare la prova e creare le UDA in modo efficace

Preparati al rush finale con determinazione! A breve si svolgeranno le prove del Concorso straordinario BIS per la scuola secondaria di I e II grado.

L’80% dei corsisti, nei concorsi precedenti ha conquistato il suo posto.

Le prove che devono essere ancora calendarizzate.

Hai ancora a disposizione alcuni giorni per aumentare le tue chances di successo e simulare la prova con docenti esperti.

Vi offriamo la possibilità di essere accompagnati fino alla prova con delle preziose consulenze via Skype.

Cosa aspetti? La posta in gioco è alta. Puoi confrontarti con i nostri formatori, approfondire gli argomenti che desideri, e consolidare strategie vincenti per affrontare il colloquio.

Durata

Ogni consulenza ha una durata di 1 ora

Modalità di svolgimento

La consulenza è individuale.

Giorno ed orario dell’incontro vengono concordati con il team dei nostri formatori.

Durante ogni incontro il formatore è disponibile ad approfondire e chiarire argomenti afferenti le metodologie didattiche, le tecniche di insegnamento e le strategie per affrontare la prova scritta. Creare o correggere l’UDA in sinergia con il formatore.

Costo: 80 euro

I requisiti di accesso al concorso

abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente

non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma

avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

CLICCA QUI per conoscere la nostra formativa

Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.

Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.

Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti:

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Cosa si intende per annualità di servizio:

L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico , poichè verosimilmente il bando dovrebbe essere pubblicato ad aprile, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.

L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.

Puntiamo sempre alla qualità e all’innovazione!

Scegli Eurosofia.

Telefono: 091./357

Cellulare e whatsapp:

392 88 25 358

335 87 94 157

335 87 91 130

393 88 77 413

348 43 30 291

Scrivi a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; o visita il sito: www.eurosofia.it

Segui la nostra pagina Facebook o iscriviti alla nostra newsletter per ricevere in anteprima informazioni sul mondo della scuola e sulle nostre offerte. #SKYPE #STRAORDINARIOBIS #didatticaadistanza #webinatinterattivi # #consulenzeskype #incontrisulleUDA

Fonte/Source: https://anief.org/stampa/news-formazione/40821-concorso-straordinario-bis-per-14mila-posti-per-la-secondaria,-al-via-le-prove-orali-preparati-con-i-corsi-di-eurosofia-sulla-formulazione-delle-uda