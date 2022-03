(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 Trento, 22 marzo 2022

CONCORSO PER SPECIALISTA IN CHIRURGIA GENERALE Il bando scade il 4 aprile alle 12.00

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento è alla ricerca di specialisti in chirurgia generale per le sette strutture ospedaliere del territorio provinciale: Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Rovereto, Tione e Trento. Apss ha indetto un concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico di chirurgia generale. Il bando di concorso scade il 4 aprile 2022. La domanda può essere presentata esclusivamente online. La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato e per assunzioni nei servizi di pronto soccorso delle varie sedi aziendali.

Sul sito di Apss, nelle pagine dedicate ai concorsi, è disponibile il bando con tutti requisiti e le informazioni per l’iscrizione: https://bit.ly/3D3effz

I candidati ideali devono possedere:

capacità di lavorare in team

orientamento ai risultati

capacità di problem solvingcuriosità verso le novità e propensione al cambiamento

proattivitàLe prove d’esame sono volte ad accertare le conoscenze del candidato su questi argomenti: indicazioni e limiti della chirurgia laparoscopica e robotica, addome acuto, tumori primitivi del fegato e vie biliari, tumori secondari del fegato, neoplasie del colon-retto, neoplasie dello stomaco, neoplasie del pancreas, gestione del politraumatizzato, ittero ostruttivo, diverticolite acuta, significato gestionale di: ERAS, DRGs, SDO, linee guida, consenso informato, eventi sentinella.

Le prove consistono in:

a) una prova scritta (tema o quesiti a risposta sintetica);

b) una prova pratica volta ad accertare le capacità relative alle specifiche professionalità richieste;

c) una prova orale volta ad accertare le conoscenze sugli argomenti sopra citati.

Le convocazioni e gli esiti delle prove sono pubblicati sul sito di Apss nella pagina dedicata al concorso. A tutela della riservatezza dei candidati non saranno pubblicati i nominativi, ma esclusivamente l’ID numerico univoco fornito al candidato in fase di iscrizione.

Il diario di ciascuna prova sarà pubblicato sul sito di Apss nella pagina dedicata al concorso almeno venti giorni prima. La pubblicazione del diario costituisce la formale convocazione dei candidati; non saranno quindi effettuate comunicazioni personali. Sarà onere dei candidati consultare periodicamente il sito Apss per prendere visione delle comunicazioni e degli aggiornamenti relativi al bando di concorso.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento è una realtà in cui operano più di 8mila dipendenti a servizio di circa 540mila residenti, grazie a una rete di strutture dislocate su tutto il territorio trentino. Chi sceglie di entrare nel team di Apss trova un ambiente di lavoro basato sull’interconnessione tra ospedale e territorio, orientamento al paziente e alla sua famiglia, che offre tecnologie all’avanguardia e occasioni di crescita professionale.

Apss investe costantemente nella formazione dei suoi collaboratori in funzione del ruolo rivestito da ciascuno, mettendo in atto risorse e strategie per garantire al meglio lo sviluppo professionale dei singoli, nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi sanitari offerti.

Inoltre l’Azienda ha sviluppato negli anni un programma di welfare aziendale che offre diverse soluzioni per sostenere le proprie risorse umane nelle varie fasi della vita e del loro sviluppo professionale (conciliazione vita-lavoro, gestione delle lunghe assenze e molto altro).