Concorso per n. 2 posti di Collaboratore tecnico professionale: esiti prove di preselezione

Pubblicato l’elenco provvisorio delle prove sostenute il giorno 7 agosto per il Concorso per n. 2 posti di Collaboratore tecnico professionale.

Al link più sotto, l’elenco provvisorio degli esiti delle prove, con punteggi, numeri di risposte esatte, errate ed omesse. Per motivi di riservatezza e tutela dei dati personali, i codici fiscali dei candidati sono parzialmente celati.

https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/concorso_pubblico_per_2_posti_di_collaboratore_tecnico_professionale?contentId=DOC19484 Con preghiera di cortese diffusione

