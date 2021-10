(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 MAGIONENEWS

COMUNICATO STAMPA

OLIVAGANDO 2021. VII EDIZIONE DEL CONCORSO “LA DOLCE GOCCIA”

La partecipazione è riservata agli oli extra vergini di oliva prodotti nei comuni ricadenti nel

bacino del Lago Trasimeno e Corciano

MAGIONE 15 ottobre 2021 – In occasione della manifestazione Olivagando che si terrà nei

giorni 13 e 14 novembre il Comune di Magione e Assoprol Umbria, in collaborazione con

l’Associazione turistica pro Magione, organizza la VII edizione del premio “La Dolce Goccia”

riservato a oli

extra vergini di oliva prodotti nella campagna olearia 2021 nei comuni ricadenti nel bacino del

Lago Trasimeno: Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Castiglione del

Lago, Panicale, Città della Pieve, Paciano, Piegaro e Corciano.

Il Premio, articolato in due sezioni: prodotto etichettato destinato alla vendita e prodotto non

etichettato destinato all’autoconsumo; ha come finalità la valorizzazione e l’identificazione degli

olii extra vergini d’oliva prodotti nei comuni interessati, per creare un momento di riflessione

sulla qualità dell’olio del territorio.

Possono partecipare gli olivicoltori e frantoiani produttori di olio extra vergine di oliva proprio o

derivante da olive acquistate per la sezione prodotto etichettato e olivicoltori produttori di olio

extra vergine di oliva destinato all’autoconsumo nella sezione prodotto non etichettato.

Fuori concorso possono partecipare tutti gli oli etichettati prodotti in Umbria

