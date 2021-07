(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 28 luglio 2021

Dal 29 luglio sino al 6 agosto 2021 test gratuiti presso il presidio Croce Rossa Italiana all’interno della Stazione Ferroviaria di piazza Matteotti

Concorsi Comune di Cagliari: per partecipare alla preselezioni obbligatorio tampone negativo Covid

Per agevolare i candidati che parteciperanno alle prove preselettive dei concorsi indetti dal Comune di Cagliari negli anni 2019/2020, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e ATS, mettono a disposizione gratuitamente i tamponi per il Covid previsti dal “Protocollo per i concorsi pubblici”, sino ad esaurimento della disponibilità giornaliera.

