(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Al link il video dell’operazione:

www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/10f420d2-da4f-11eb-a1fb-736d736f6674

COMUNICATO STAMPA

CONCORSI ASL: POLIZIA DI STATO E GUARDIA DI FINANZA DI LATINA ESEGUONO ALTRE DUE MISURE CAUTELARI

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Latina hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del Tribunale nei confronti di un Dirigente della ASL – già raggiunto da analoga misura cautelare lo scorso 21 maggio – e di un esponente politico locale, indagati a vario titolo per Corruzione e Rivelazione di segreto d’ufficio.

Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Latina alla Squadra Mobile – Sezione anticorruzione e al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, si riferiscono in particolare alle irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale riguardante il Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di nr. 23 posti di collaboratore amministrativo professionale – Cat. D, indetto in forma aggregata tra la ASL di Frosinone, Latina e Viterbo.

