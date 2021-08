(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 12 agosto 2021

Concorsi al Comune: avviso per i candidati che hanno partecipato alle prove preselettive

Si avvisano i candidati che hanno partecipato alle preselezioni che sono stati resi disponibili i relativi elaborati, con indicazione delle risposte errate ed esatte.

Nello specifico, ad ogni partecipante è stata inviata una e-mail con invito a verificare la propria pagina di istanze online dove è disponibile il link per accedere al proprio elaborato.

Inoltre, facendo seguito alle numerose richieste pervenute, si informano gli interessati che allo stato attuale non è possibile ipotizzare la data e comunque il periodo di svolgimento delle successive prove scritte/pratiche/a contenuto teorico pratico.

A tale proposito si invitano i candidati ammessi a consultare regolarmente l’albo pretorio on line e il sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dei bandi di concorso.

