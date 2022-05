(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Concorrenza: Gallone (Fi), trovato un buon punto di sintesi. Votiamo a favore

“Quella che approviamo oggi al Senato è la migliore legge sulla Concorrenza possibile costruita dalla politica che in queste settimane è riuscita a trovare un equilibrio, un punto di sintesi, di mediazione coniugando, come ha detto bene la nostra collega Tiraboschi, pragmatismo e visione, dimostrandosi all’altezza delle attese delle nostre migliori imprese, che ribadiamo devono essere tutelate ed aiutate perché solo così il Paese potrà crescere e prosperare”.

Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Alessandra Gallone, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sul ddl Concorrenza. “Responsabilità è la parola chiave che ci ha guidato in questa difficile valutazione di una legge complessa e complicata – ha aggiunto. Ecco perchè ringraziamo i relatori, il governo, in particolare il viceministro Pichetto per la competenza e la pazienza, il nostro gruppo per il lavoro svolto e per i contributi fattivi e per i miglioramenti apportati in diverse materie, dalla sanità all’idroelettrico, dai farmaci fino ai balneari. Sui balneari, in particolare, Forza Italia non ha mai abbandonato il tavolo della trattativa trovando una soluzione per ogni problema e, ottenendo l’indennizzo per l’impresa che dovesse perdere la concessione e il maggior tempo per l’entrata in vigore della nuova normativa, introducendo misure a tutela di questo fondamentale settore del turismo. Allo stesso modo sull’idroelettrico, fonte energetica importantissima, siamo riusciti con spirito liberale ad impedire che i nostri gioielli vengano regalati a operatori stranieri. Non è poco e pertanto votiamo a favore di questo ddl con convinzione”- ha concluso Gallone.

