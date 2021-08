(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 MEETING IN PISTA, L’EVENTO PIÚ AMATO DAI CENTAURI DI OGNI ETÁ

Quasi 300 motociclisti si sono sfidati in un doppio appuntamento sul tracciato di Magione confermando l’alto gradimento di questo format di gare. Presente anche il vice presidente FMI, Lopardo.

Magione (Perugia) – Lungo e intenso fine settimana all’Autodromo dell’Umbria, dove da venerdì a oggi oltre 280 motociclisti hanno dato vita al Meeting in Pista, format organizzato dalla Federazione Italiana Motociclismo con il supporto per la tappa umbra di Magione del Moto Club Racing Terni.

L’evento di Magione ha avuto una validità doppia: due infatti le giornate di gara per le 17 categorie in pista. Dato l’alto numero di punti in palio con la doppia assegnazione, in tanti hanno risposto alla chiamata umbra, fondamentale per la definizione delle classifiche generali della serie.

A testimonianza dell’importanza dell’evento, presente all’appuntamento umbro è stato anche il vice presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Rocco Lopardo, per sottolineare l’attenzione della Federazione a questo tipo di attività.

Un totale di 10 gare a giornata si sono corse tra sabato e domenica, competizioni da un minimo di 7 giri fino alla durata massima di 1 ora. E’ stato questo il caso della Moto Guzzi Fast Endurance (diventato da quest’anno European Cup), trofeo monomarca gestito direttamente dalla casa motociclistica madre che ha come caratteristica regolamentare la spettacolare partenza dei piloti da in piedi, stile “Le Mans”. In questo speciale trofeo gareggia anche il sempreverde Dj Ringo, in equipaggio con Filippo Rovelli per il team Virgin Radio.

Questo tipo di manifestazioni riscuote sempre molti consensi: un evento che non conosce crisi, animato dalla passione dei partecipanti e dalla professionalità degli organizzatori, il Moto Club Racing Terni.

L’ottimo rapporto con l’Autodromo dell’Umbria rende il Meeting in Pista un evento sempre molto atteso e lo ricandida con certezza a un posto nel calendario agonistico 2022.

Altra nota positiva: l’età media dei partecipanti, sempre più giovani e comunque molto variegata, così come grande è la varietà di provenienza geografica: il Meeting in Pista FMI è Un tipo di evento che piace e attira partecipanti da ogni dove.

I risultati sportivi della manifestazione sono disponibili al consueto link del servizio di cronometraggio, come sempre offerto da Perugia Timing: http://magione.perugiatiming.com/risultati/

Prossimo evento sulla pista del Borzacchini sarà quello del prossimo 18 Settembre, che vedrà il passaggio dello spettacolare Gran Premio Nuvolari, tradizionale evento riservato alle vetture storiche che da 31 anni onora la memoria del “Grande Nivola”.

Nella giornata seguente, invece, l’appuntamento è quello con i Trofei Italia Storico, Italia Classico, Formula Libera e Formula 850.

