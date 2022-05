(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 Bureau de presse

Aosta, venerdì 27 maggio 2022

Conclusi gli interventi di protezione sui ponti per il contrasto agli atti anticonservativi

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio informa che sono stati completati gli interventi al Ponte di Avise a cura della Struttura viabilità e opere stradali e finalizzato al contrasto degli atti anticonservativi.

L’Assessore esprime soddisfazione per la celere conclusione dei lavori sul ponte di Avise, avviati il 9 maggio scorso, in anticipo rispetto ai tempi stimati. L’intervento ha consistito nell’adeguare gli attuali parapetti di dimensioni molto ridotte tramite l’installazione di una pannellatura con rete metallica, della rilevante altezza di circa 2 metri, che rappresenta una efficace barriera posta a dissuasione dagli atti anticonservativi.

L’Assessore evidenzia che gli interventi sui ponti costituiscono aspetti importanti del delicatissimo tema, trattato anche in Consiglio regionale, e sottolinea quanto siano importanti i dispositivi e gli strumenti di contenimento e dissuasione, da installare sui ponti e viadotti ‘scelti’ per gli atti estremi perché ritenuti simbolici rispetto ad altri: proprio per tale ragione questi interventi compaiono anche nel progetto di prevenzione Mandorlo fiorito, avviato dall’Assessorato alla Sanità.

I lavori sul ponte di Avise comportano un importo di spesa complessivo pari a circa 90.000 euro, mentre l’installazione del dispositivo di rivelazione di presenza con attivazione sonora sul ponte di Introd, già ultimato nello scorso mese di febbraio, ha comportato una spesa di circa 30.000 euro.

