(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 CONCESSIONI, MAGI (+E): CDS ORDINA QUELLO CHE CHIEDIAMO DA ANNI. ORA ADEGUARE DDL CONCORRENZA

“Ancora una volta è stato necessario attendere una sentenza per modificare quello che la politica italiana aveva reso immodificabile pur essendo palesemente illegittimo e indifendibile. In questa legislatura almeno in quattro occasioni (legge di delegazione europea del 2018, legge europea 2018 e 2020, legge di bilancio 2021) ho presentato emendamenti per cambiare le norme italiane sulle concessioni balneari esattamente nella direzione sancita oggi dal Consiglio di Stato. Tutti sono stati sempre respinti dalla quasi totalità della Camera e ancora nell’aprile scorso il governo non accolse un ordine del giorno collegato alla legge europea che impegnava il governo a fare esattamente quello che sancisce la sentenza odierna del CdS”, lo ricorda in una nota il deputato Riccardo Magi, Presidente di Pìù Europa.

“Conformarsi al diritto europeo non è solo un obbligo, ma significa perseguire l’interesse pubblico e il rilancio di una parte significativa del settore turistico. In alternativa si sarebbe lasciato un intero settore nell’incertezza giuridica e agli italiani l’onere di pagare ulteriori sanzioni. Il Presidente Draghi sin dal suo primo discorso davanti alle Camere ha posto la giusta enfasi sul valore della concorrenza al servizio della ripresa economica e sui ritardi che il nostro Paese deve recuperare, ora il governo adegui il Ddl Concorrenza”, conclude Magi.

On. Riccardo Magi

Deputato di +Europa

Componente I Commissione Affari Costituzionali

