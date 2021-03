(AGENPARL) – sab 13 marzo 2021 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE

Membro della Fédération Européenne des Associations de Guides Touristiques

Con un bando apparso a sorpresa sul sito comunale del capoluogo lombardo

“Cercasi Volontari” a Milano,

non Guide Turistiche nei Musei

Non c’è limite al peggio, mai: le Guide Turistiche sono indignate, gridano allo

scandalo. La notizia è questa: assumere volontari per attirare visitatori nei musei. Non

Guide Turistiche, compito che hanno svolto egregiamente e con competenza

professionale da sempre, ma semplici volontari. Dove? A Milano. L’idea è del

sindaco Giuseppe Sala e del suo assessore alla Cultura, Filippo del Corno, dietro

stanziamento di ben 236 mila euro in tre anni. “Questo bando va immediatamente

revocato”, ribatte a gran voce Adina Persano, presidentessa della ANGT,

l’associazione nazionale delle Guide Turistiche “L’avviso pubblico del bando è

pubblicato sul portale del Comune di Milano ed è aperto sino al 13 aprile 2021”.

Cosa dice esattamente il bando? Che il Comune di Milano cerca “volontari

appartenenti a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

che portino proposte di collaborazione per la diffusione e la conoscenza delle raccolte

dei Musei e degli istituti civici”. Cioè portare acqua al mare con le brocche, anche se

già ci confluiscono grandi fiumi. “Non è tollerabile che il Comune di Milano

distribuisca soldi ai privati mentre le Guide Turistiche, ferme per la pandemia da oltre

un anno, se ne devono restare chiuse in casa e senza lavoro”, ribatte Adina Persano. E

le fanno eco per prime le Guide Turistiche del capoluogo lombardo: “Abbiamo fatto

scoprire e amare Milano a milioni di persone e ora che ci troviamo in totale crisi ci

ripagano così”, scrivono sul sito del quotidiano Repubblica. La strada del

“volontariato attivo” è già stata tentata e anche percorsa in modo fallimentare in altri

luoghi d’Italia, si tratta di una operazione a grimaldello per far entrare ufficialmente

in gioco lavoratori nuovi, giovani, alle prime armi. A volte riuniti sotto cooperative

ed etichette “volanti”, con compensi ridicoli e a chiamata, lavoratori pronti a

collaborazioni saltuarie, occasionali, dal futuro eternamente incerto. Bisogna dire no

a questo modo di fare, una volta per tutte. “La ANGT si muoverà in tutte le sedi

possibili, anche ai più alti livelli di Governo”, promette la presidentessa Adina

Persano con tutto il suo staff. Basta con questo modo anticostituzionale di condurre

trattative in ambito culturale. La Costituzione Italiana recita all’articolo 1 “L’Italia è

una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” e non sul volontariato. Non

vorremmo che qualcuno se lo fosse dimenticato!

Roma, 13 marzo 2021

