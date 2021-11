(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 nelle foto allegate la chiusura dell’Hub con il Sindaco, Celesti, Mantero Mannelli e i Volontari

Con più di 73 mila vaccinazioni chiude oggi l’Hub San Biagio a Pistoia. Dal 2 dicembre apre il “Ceppo” con 500 dosi giornaliere anti Covid-19. Dal 13 dicembre le dosi giornaliere saranno 1000.

Scritto da Daniela Ponticelli, martedì 30 novembre 2021

Pistoia – Con più di 73.000 vaccinazioni termina oggi la sua attività di Hub vaccinale per la provincia di Pistoia il circolo Mcl San Biagio. Era iniziata a metà dello scorso maggio ed ha garantito tre turni giornalieri, con un’apertura 7 giorni su 7. L’iniziale previsione di 360 somministrazioni giornaliere anti Covid-19 in alcuni giorni è stata ampiamente superata con l’inoculazione di 500 dosi e con punte fino a 950 negli ultimi giorni.

Il contributo fornito dall’Hub San Biagio alla campagna di prevenzione contro il coronavirus è stato quindi sostanziale grazie alla presenza contemporanea del personale dell’Azienda Sanitaria, medici, medici volontari, tecnici del servizio prevenzione e protezione, personale della SDS, della Misericordia e Volontari, coordinati da MCL, che in questi mesi hanno garantito lo svolgimento di tutte le operazioni: dall’accoglienza alla somministrazione, fino alla sorveglianza post-vaccino.

“Dopo sei mesi e ben più di 73mila vaccinazioni effettuate – ha commentato la dottoressa Anna Maria Celesti, presidente della SDS pistoiese- il mio ringraziamento è non solo istituzionale ma anche personale che in primis va a tutto il Circolo Mcl e nelle persone del presidente Jacopo Boiola e del presidente Luca Tognozzi e, in particolare, a tutti i Volontari del Circolo e delle Associazioni, che costantemente hanno dato il loro contributo per oltre 200 giorni, comprese le festività. Grazie anche alla Misericordia che ha gestito l’Hub con professionalità ma anche con grande dedizione. Con l’apertura dell’Hub del ‘Ceppo’ prosegue sul territorio la campagna di vaccinazione“.

Alla chiusura dell’attività vaccinale al circolo Mcl era presente anche il sindaco Alessandro Tomasi il quale “ha ringraziato tutti i Volontari e in particolare il Circolo per il grande lavoro svolto in questi mesi ribadendo che l’amministrazione proseguirà nel sostenere la campagna vaccinale con le stesse azioni fino ad ora messe in campo”.

Chiude l’Hub di San Biagio ma dal 2 dicembre apre quello al “Ceppo” che garantirà da subito 500 somministrazioni giornaliere, con un potenziamento già previsto a partire dal 13 dicembre. A garantirlo è il dottor Daniele Mannelli, direttore della SDS di Pistoia.

“L’Hub del ‘Ceppo’ –ha dichiarato- sarà allestito all’interno del punto prelievi e gli ambulatori dedicati ai prelievi ematici, che vengono effettuati al mattino, saranno utilizzati nel pomeriggio per la somministrazione del vaccino. Per il momento l’Hub sarà aperto dalle ore 14 alle 20, dal lunedì alla domenica . Gli orari al momento programmati – sottolinea Mannelli – saranno ampliati a partire dal 13 dicembre: da quel giorno i turni vaccinali prenderanno avvio dalle ore 8 e proseguiranno fino alle 20. La campagna di prevenzione dunque proseguirà a pieno ritmo per fare fronte all’incremento di richiesta già previsto per il mese di dicembre. Sarà altresì garantito il servizio di prelievi ematici e consegna campioni biologici in altre sedi del centro cittadino”.

La struttura è collocata nel cuore della città con ingresso da piazza Giovanni XXIII; le possibilità di parcheggio sono offerte nelle immediate vicinanze e nel parcheggio di viale Matteotti dal quale si raggiunge l’Hub.

Oltre all’Hub del ‘Ceppo’ si ricorda che resta sempre attiva la rete degli Spoke sul territorio attraverso le Case della Salute di Quarrata e Agliana, del presidio integrato ospedale-territorio (Piot) di San Marcello-Piteglio e del distretto di Bottegone, sempre per quanto riguarda la zona distretto pistoiese.

Daniela Ponticelli

🔊 Listen to this