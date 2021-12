(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Bureau de presse

Aosta, giovedì 9 dicembre 2021

Con Pier Paolo Pasolini, la settima arte approda al Castello Gamba

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che, dal 18 dicembre 2021 al 6 marzo 2022, il Castello Gamba di Chatillon ospiterà la mostra Pier Paolo Pasolini Fuori Quadro – Il cinema in forma di poesia.

L’evento è promosso e organizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in occasione del centenario dalla nascita del celebre poeta, sceneggiatore, attore, regista e drammaturgo italiano nato a Bologna il 5 marzo 1922 e morto a Roma il 2 novembre 1975.

All’interno delle sale del castello saranno esposti alcuni suggestivi scatti d’autore: foto di scena e di set in un’alternanza di visto e non visto, di campo e fuori campo, di quadro e fuori quadro. La mostra intende così dare forza all’idea del visibile contemporaneo di cui Pasolini ha contribuito a definire forme, margini e logiche.

Le immagini presentate sono il risultato di un progetto più ampio realizzato nel 2006 dal Museo del Cinema di Torino, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. La condivisione è il frutto di un pensiero che sollecita la promozione del Museo e delle sue collezioni in ambito regionale, nell’ottica di attrarre un pubblico sempre più ampio verso registi indimenticabili.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, dal martedì alla domenica e ogni lunedì festivo del mese. E’ necessario essere in possesso del Green Pass base.

