Comunità per minori, audizione Dimartino, presidente Mantenimento diretto – Martedì alle 13.30 diretta webtv

17 giugno 2022

Comunità per minori, audizione Dimartino, presidente Mantenimento diretto

Martedì alle 13.30 diretta webtvMartedì 21 giugno, alle ore 13.30, presso l’Aula del I piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori svolge, in videoconferenza, l’audizione del presidente dell’associazione Mantenimento diretto, Salvatore Dimartino.L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

