L’opuscolo verrà distribuito dalle forze dell’ordine ai*le consumatori*ci e, se possibile, ai loro genitori in occasione del sequestro con tutte le spiegazioni e informazioni del caso.

Ogni anno in Provincia di Bolzano tra le 500 e le 600 segnalazioni

Il Comando Provinciale dei Carabinieri riporta che, ogni anno tra le 500 e le 600 persone giovani e meno giovani, vengono segnalate quali consumatori*ci di sostanze stupefacenti al prefetto Commissario del Governo per la provincia di Bolzano. La segnalazione nasce dalle forze dell’ordine che rinvengono della sostanza psicoattive in possesso di una persona e, dagli elementi raccolti, ipotizzano che la sostanza sia destinata all’uso personale e non allo spaccio. Tale segnalazione viene regolamentata nell’art. 75 (condotte integranti illeciti amministrativi) del decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 309 del 1990 (testo unico stupefacenti). Adesso che si ritorna alla normalità e si prevede nuovamente un aumento delle segnalazione, è ancora più utile un strumento del genere.

La presente iniziativa vuole essere un esempio di lavoro di rete

“Nell’ambito delle politiche sulle dipendenze, questa iniziativa ha visto la collaborazione fra le istituzioni preposte alla repressione e quelle della prevenzione, entrambe con compiti diversi, che però si sono unite con uno stesso scopo comune, quello di prevenire e ridurre le conseguenze negative che possono derivare dall’ uso di sostanze”, afferma Peter Koler, il direttore del Forum Prevenzione. L’intento è di aiutare concretamente i*le giovani e le famiglie creando una rete orizzontale fra cittadini*e e verticale fra le istituzioni. Negli opuscoli le persone interessate possono trovare oltre che informazioni sulle legge e consigli su come affrontare la situazione anche indirizzi utili ai quali rivolgersi per prime consulenze o percorsi di aiuto.

Sempre dal lavoro di rete che si è concretizzato nella realizzazione di questo opuscolo, il Forum Prevenzione e il Comando Provinciale dei Carabinieri intendono portare avanti alcune iniziative congiunte:

– un protocollo di collaborazione in via di definizione fra l’Arma dei Carabinieri e il Forum Prevenzione per una formazione specifica rivolta alle pattuglie per approcciare e informare i giovani nel migliore dei modi;

– incontri formativi congiunti di prevenzione per educatori, insegnanti e genitori.

