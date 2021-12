(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 nota per la stampa

Il Signor Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Bolzano-Bozen, giovedì 16 dicembre 2021. Si è svolta questa mattina alle ore undici la visita con cui S.E. il Signor Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, prefetto dott. Vito Cusumano, ha inteso omaggiare i Carabinieri altoatesini presso la caserma di via Dante, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano.

Inizialmente il Signor Prefetto ha incontrato il personale della sede e delle compagnie distaccate e del nucleo elicotteri. Purtroppo per ragioni dipendenti dalle vigenti norme e dalla capienza della sala la rappresentanza dell’Arma è stata molto limitata.

Il Signor Prefetto, dopo uno scambio di saluti con il Comandante provinciale dell’Arma, Colonnello Raffaele Rivola, ha tenuto un breve discorso ai presenti con cui poi s’è intrattenuto per formulare i propri auguri per le imminenti festività natalizie.

Il comandante provinciale, colonnello Rivola, ha colto l’occasione per omaggiare l’alta carica del calendario storico 2022 dell’Arma dei Carabinieri, primo in provincia.

Il prefetto Cusumano ha espresso al comandante provinciale e a tutti i carabinieri presenti sentimenti di gratitudine e apprezzamento per il quotidiano contributo offerto dall’Istituzione nella lotta ad ogni forma di illegalità, per la prossimità alle comunità più isolate e per la capacità di trasformare celermente in azioni concrete le decisioni concertate nei tavoli istituzionali, operando con dedizione e alto senso dello Stato nel quotidiano così come nel corso della grave emergenza pandemica che ha colpito duramente il territorio altoatesino. La visita si è conclusa con la tradizionale dedica sul libro d’onore del comando provinciale.

🔊 Listen to this