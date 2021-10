(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 nota per la stampa

Tentato omicidio. I Carabinieri della Compagnia di Ortisei arrestano un uomo di 42 anni per tentato omicidio.

Selva di Val Gardena, 31 ottobre 2021. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ortisei unitamente a quelli della Stazione Carabinieri di Ponte Gardena hanno proceduto all’arresto di un 42 enne ritenuto responsabile di tentato omicidio nei confronti di una coppia di Selva Val Gardena. I militari dell’Arma sono stati allertati attraverso il numero di emergenza 112. A chiedere aiuto è stata una donna che riferiva che un uomo era entrato nella propria abitazione e stava accoltellando il marito. La donna è riuscita a fuggire dai vicini e chiedere aiuto. L’immediato intervento del personale della Stazione Carabinieri di Ponte Gardena e dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ortisei, arrivati sul posto dopo pochissimi minuti, ha consentito di interrompere l’azione criminale dell’uomo, scongiurando che portasse a compimento l’intento omicida. Entrambi i coniugi feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Bolzano e non versano in pericolo di vita sebbene, sebbene il marito sia stato attinto da diversi fendenti. L’aggressore I. R., tradotto presso il carcere di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, si è rivelato essere il fratello dell’uomo rimasto gravemente ferito. Indagini in corso per comprendere il movente.

