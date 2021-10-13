(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Inoltro agli organi d’informazione di Bolzano la nota del Comando provinciale di Trento poichè l’operazione dei CC trentini si è estesa anche ai comuni di Bolzano, Lana e Bressanone.
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FLASH AGENZIE
SONO IN CORSO DI ESECUZIONE 16 PROVVEDIMENTI CAUTELARI E 45 PERQUISIZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI TRENTO.
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO FORNITI NEL CORSO DELLA CONFERENZA STAMPA FISSATA ALLE ORE 10:30 ODIERNE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRENTO, VIA BARBACOVI 24.
Trento, 13 ottobre 2021