(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 nota per la stampa

Controlli COVID-19. Studio dentistico di Bressanone non in regola con il “green pass”

Bressanone, 03 novembre 2021. Continua senza sosta l’attività di controllo dei Carabinieri nel delicato settore delle misure anti covid-19. Questa volta la verifica del rispetto delle procedure di sicurezza volte a prevenire una nuova ondata di contagi ha riguardato gli studi medici e odontoiatrici. Purtroppo le “sorprese” non sono mancate nemmeno questa volta. I Carabinieri del NAS di Trento e la Compagnia di Bressanone hanno infatti accertato che presso uno studio dentistico di Bressanone, a fronte di 8 persone effettivamente impiegate, un medico di nazionalità tedesca e 3 assistenti alla poltrona erano sprovvisti della necessaria “certificazione verde”. Sono state quindi contestate 5 violazioni amministrative e a carico del datore di lavoro e dei dipendenti.

