(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 nota per la stampa

Controlli COVID-19. Centro massaggi senza “green pass”

Bolzano, 04 novembre 2021. La trasversale attività di controllo dei Carabinieri volta a verificare il rispetto delle misure anti covid-19 da parte degli esercenti pubblici ha riguardato, questa volta, la categoria dei centri estetici e massaggi. La campagna di verifica, prevista su scala nazionale, ha consentito ai Carabinieri del NAS di Trento in collaborazione con l’Arma di Bolzano di riscontrare diverse violazioni a carico di un centro massaggi del capoluogo altoatesino. In particolare, i militari dell’Arma hanno accertato che sia i dipendenti che l’unico cliente presente al momento del controllo erano sprovvisti delle mascherine protettive, mentre uno dei lavoratori era addirittura senza la necessaria certificazione verde. Sanzionato anche il titolare dell’esercizio per non aver ottemperato ai dovuti controlli.

