Crea scompiglio al supermercato e aggredisce i carabinieri: denunciato.

Vipiteno-Sterzing, giovedì 9 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Vipiteno hanno denunciato un 52enne venostano ipotizzando a suo carico il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel tardo pomeriggio di martedì un avventore di un supermercato di Val di Vizze, ma di fatto ubicato appena fuori Vipiteno, ha telefonato al numero unico europeo di pronto intervento 112 con fare molto agitato e spaventato segnalando una persona aggressiva all’interno dell’esercizio commerciale.

Immediata la reazione della centrale operativa di Vipiteno che in pochissimi minuti ha fatto arrivare un’autopattuglia radiomobile sul posto. A fatica i militari sono riusciti a convincere l’uomo a calmarsi e a salire in auto poiché lo stesso era letteralmente sbronzo. Infatti, arrivati in caserma i carabinieri hanno fatto subito intervenire il 118 perché l’uomo, aveva iniziato a fare il pazzo tentando di colpire i militari. I sanitari lo hanno dovuto sedare e portare all’ospedale di Bressanone, ove è stato ricoverato.

L’uomo, già noto ai carabinieri, soprattutto di Merano e Silandro per precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano.

