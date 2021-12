(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 nota per la stampa

Controlli “green-pass” carabinieri: due nei guai per sostituzione di persona.

Vipiteno-Sterzing, martedì 7 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Vipiteno hanno denunciato in stato di libertà due uomini ipotizzando a loro carico il reato di sostituzione di persona.

I carabinieri ieri lunedì 6 dicembre erano impegnati nei consueti controlli sulle certificazioni verdi “green-pass”, da ieri divise in semplici e rafforzate.

Ieri sera, in tarda serata, presso un rinomato ristorante della bella città dell’alta valle d’Isarco, i carabinieri si sono presentati a controllare un noto e rinomato ristorante poco fuori dal centro. Il controllo ai lavoratori e al titolare è risultato in regola. All’atto di controllare i presenti i carabinieri si sono accorti che uno di essi aveva lo stesso cognome sul documento d’identità e sul “green-pass” ma il nome era palesemente differente… e la stessa cosa è successa con il suo commensale per cui anche il cognome era diverso…

I carabinieri così hanno scoperto che il primo, un 51enne di Varna, aveva il codice QR di suo fratello mentre l’altro, un 24enne di Brunico, aveva il QR di un amico…

La “bravata” costerà piuttosto cara ai due poiché dovranno pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro per aver cenato senza certificazione rafforzata. In più sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di sostituzione di persona, ipotesi che prevede la pena della reclusione fino a un anno.

Ieri, primo giorno di controlli sul rispetto delle norme anti-covid con l’introduzione della certificazione verde rafforzata e primo giorno di applicazione del piano provinciale varato dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, i carabinieri delle nove compagnie e ottanta stazioni altoatesine hanno controllato quasi mille “green-pass” e più di 300 luoghi tra esercizi pubblici, capolinea dei bus e dei treni e luoghi di lavoro. Dieci sono state le sanzioni, tre per la mascherina, cinque senza “green-pass” e due (esercenti) per non aver controllato i “green-pass”. La media è di circa uno su cento, compatibile col periodo precedente. Certo un solo giorno è poco per fare stime ma nel complesso la stragrande maggioranza – al netto del solito zoccolo duro – è assolutamente rispettosa delle regole e anzi è contenta dei controlli che permettono di smascherare i furbetti.

