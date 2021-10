(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 nota per la stampa

Arrestato a Trodena tunisino che spacciava droga in Piemonte.

Trodena-Truden, mercoledì 27 ottobre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Trodena n.p.n. hanno arrestato un 39enne tunisino destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale di Asti.

Nel 2018 l’uomo era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro mille multa per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, che aveva commesso ad Asti nel 2018. In quell’occasione, nel corso di un servizio antidroga svolto dalla squadra mobile della questura Astigiana, il nordafricano era stato era stato colto a vendere eroina insieme a un connazionale, che era stato arrestato. Il 39enne invece era andato a processo a piede libero. Successivamente la Mobile di Asti lo aveva arrestato in esecuzione di una custodia cautelare del giudice delle indagini preliminari della città piemontese.

La giustizia ha fatto il proprio (giusto) corso e l’uomo era stato condannato non solo per droga ma anche per favoreggiamento.

Ora i carabinieri di Trodena lo hanno trovato in quel comune e lo hanno arrestato su ordine di esecuzione della Corte d’appello di Torino. Sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato accompagnato al carcere di Bolzano.

🔊 Listen to this