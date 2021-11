(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 nota per la stampa

Minacce al capotreno, passeggero denunciato dai carabinieri in Venosta.

Sluderno-Schluderns, sabato 20 novembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Sluderno hanno denunciato un trentaduenne residente a Merano ipotizzando a suo carico i reati di minaccia a un pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

I fatti sono avvenuti sul treno locale che da Merano va a Malles Venusta. Un capotreno ha telefonato al numero unico di pronto intervento 112 riferendo di essere stato verbalmente aggredito e minacciato da un passeggero che, privo di titolo di viaggio, non voleva essere identificato. Il passeggero faceva il pazzo con strepiti e maleparole.

Il treno nel frattempo s’è fermato a Spondigna alla Stazione ferrovia ove è arrivata un’autopattuglia della Stazione CC di Malles. L’uomo, molto agitato, è stato preso in consegna dai carabinieri. Con un po’ di pazienza e tatto i militari sono riusciti a riportarlo alla calma e lo hanno informato che aveva violato delle disposizioni di legge e che lo avrebbero denunciato. Compiutamente identificatolo ed eletto un domicilio, è stato lasciato ripartire, stavolta a piedi però (tanto gli mancavano ormai pochi chilometri).

