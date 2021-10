(AGENPARL) – ven 29 ottobre 2021 nota per la stampa

Controlli antidroga dei carabinieri della Venosta: un arresto.

Parcines-Partschins, venerdì 29 ottobre 2021. I militari della compagnia Carabinieri di Silandro hanno arrestato un giovane di Parcines per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare in materia di stupefacenti, i Carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Silandro hanno notato una loro vecchia conoscenza, un 24enne con precedenti per droga, mentre scendeva a Merano. Lo hanno pedinato e quindi, poco prima di casa lo hanno fermato e perquisito. Addosso aveva un piccolo quantitativo di droga. I militari hanno quindi esteso la perquisizione al domicilio ove hanno trovato centotrenta grammi di hashish, quasi centodieci grammi di marijuana e poco più di dodici grammi di cocaina.

Secondo le analisi del laboratorio dei carabinieri l’hashish avrebbe potuto fruttare quasi 2.000 dosi per l’elevato contenuto di sostanza drogante (delta-9-THC) e la cocaina aveva una purezza del 60% potendo quindi produrre 44 dosi. La marijuana invece era da canapa da fibra, quindi con un bassissimo contenuto di THC (inferiore allo 0,6%), quindi tecnicamente non è una droga. Non si sa se fosse lui ad essere stato imbrogliato dal proprio venditore oppure se lui la vendesse per buona ai propri clienti. Oppure più semplicemente la usasse per tagliare l’hashish.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

🔊 Listen to this