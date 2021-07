(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 nota per la stampa

I Carabinieri di San Candido denunciano un soggetto per spaccio di droga e ne segnalano altri due per uso personale

San Candido-Innichen, giovedì 15 luglio 2021. I Carabinieri della Compagnia di San Candido hanno denunciato un pusterese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito dell’allentamento delle misure di contenimento del COVID-19 i militari della Compagnia di San Candido hanno intensificato l’attività di contrasto allo spaccio di droga, conducendo diverse, mirate operazioni nel territorio di propria competenza. Proprio nel corso di una delle perquisizioni volte ad individuare e verificare i ritrovi per l’attività di spaccio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Candido hanno rinvenuto complessivamente cinquanta grammi di hashish, una decina di grammi di marijuana e una dose di cocaina. Il tutto è stato sequestrato e inviato al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano che svolgerà le consuete analisi di laboratorio. Ancora una volta è risultato vincente il lavoro di squadra fra gli investigatori della Compagnia di San Candido e l’unità cinofila antidroga dei Carabinieri di Laives che grazie al cane “Heny” hanno contributo all’ottimo risultato operativo. Nello stesso contesto due persone sono state segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti.

